‘폭싹’ 만물센타 하르방은 왜 화내면서 애순이를 도왔을까

제주시 구좌읍 김녕해수욕장 인근에 위치한 용천수 청굴물. 한여름에도 수온이 12~14도로 차갑고, 주변 풍경이 아름다워 찾는 이들이 많다. 제주관광공사 제공

청수동이라는 자연마을에 있는데, 물이 맑고 주변 풍경이 아름다워 사진 명소로 인기가 많다.

지난 3월 첫 방송한 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다' 포스터. 넷플릭스 제공

조선 중기에 편찬된 지리지 '동국여지승람'에 제주어에 대한 기록이 있다. 사진 왼쪽은 동국여지승람 표지. 오른쪽은 오는 23일 개막하는 제주돌문화공원 '사투리는 못 참지!' 특별전에 전시된 관련 패널의 일부.

19일 오후 제주 서귀포시 성산일출봉에 외국인 관광객들이 찾아와 기암절경을 감상하고 있다. 지난해 1300만명이 넘는 관광객이 제주를 찾았다. 뉴시스

제주돌문화공원 특별전 '사투리는 못 참지!'의 포스터. 포스터 속 패턴은 우리나라 여러 지방 사투리의 억양을 이미지화한 것이다. 제주도 제공

19일 제주돌문화공원 설문대할망전시관에서 오는 23일 개막을 앞둔 '사투리는 못 참지!' 특별전 준비가 한창이다. 이번 전시는 국립한글박물관과 공동 주최한다. 문정임 기자