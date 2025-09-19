GS칼텍스, 한가위 지역사랑 실천…소외이웃에 1억 상당 성품 전달

쌀과 생필품세트, 복지시설 130곳·독거노인 등 700 가구에 온정



GS칼텍스, 20년간 소외이웃에 18억 지원…여수시, 온정 나눔 공로에 감사패

GS칼텍스 한가위 온정나누기 사진. GS칼텍스 제공

GS칼텍스(대표 허세홍 사장)가 19일 여수세계박람회장에서 ‘2025년 GS칼텍스와 함께하는 한가위 사랑의 온정 나누기’ 행사를 열고, 여수지역의 소외된 이웃들에게 총 1억원 상당의 생필품과 백미를 전달하며 한결 같은 지역사랑을 실천했다.



행사에는 정기명 여수시장, 백인숙 여수시의회의장, 정철섭 여수시지역사회보장협의체 민간위원장, 김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장, 지역복지기관 관계자, GS칼텍스 자원봉사자 등 70여명이 함께했다.



올해 사업비는 총 1억원으로, 여수지역에서 생산된 20kg 쌀 1080포를 지역내 135개 복지기관에, 식료품 꾸러미 세트 700개는 지역내 저소득 가정 및 북한 이탈주민 가정 등 700가구에 전달할 예정이다.



식료품 꾸러미 세트는 GS칼텍스와 여수시, 복지기관이 공동으로 사전에 수혜 대상 세대의 선호도를 파악하여 참기름, 당면, 사골곰탕, 설탕, 기름세트, 양조간장, 미역국, 즉석밥 등 명절 음식 준비에 쓰일 품목으로 구성했다.



GS칼텍스 한가위 온정나누기 사진 - 꾸러미조립. GS칼텍스 제공

생필품 꾸러미 세트 포장 작업은 행사 당일 정기명 시장, 백인숙 의장, 김성민 GS칼텍스 생산본부장을 비롯, GS칼텍스 임직원 봉사대와 여수지역 복지단체 관계자 50여명이 함께 참여했다. 포장된 생필품 꾸러미 세트는 명절 전에 각 수혜 가정에 직접 전달될 예정이다.



정기명 시장은 “항상 지역사회의 어려운 이웃과 명절을 함께해온 GS칼텍스에 깊이 감사드린다”면서 “한가위 온정 나누기 20주년을 기념해 감사패를 전달 드리며, 이는 지역이 전하는 진심 어린 감사의 표현”이라고 말했다.



김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “GS칼텍스가 지역사회와 함께 해온 지난 20년의 여정은 무척 뜻 깊은 시간이었다”면서 “앞으로도 여수시와 긴밀히 협력하여 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.



GS칼텍스의 ‘한가위 사랑의 온정 나누기’ 행사는 2005년부터 한 해도 빠짐없이 이어진 여수지역 대표 명절 나눔 행사로, 올해까지 누적 지원금액은 약 18억원에 달한다.



GS칼텍스 한가위 온정나누기 사진 - 단체사진. GS칼텍스GS칼텍스 제공

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



