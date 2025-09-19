시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 09월 19일)

입력:2025-09-19 17:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 19일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 비가 내리고 있고, 호남·영남·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 20도, 춘천 22도, 강릉 21도, 청주 21도, 대전 21도, 전주 25도, 광주 26도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 28도 입니다.

전국 대부분 지방에 아침까지 비가 이어지겠고, 전북·영남 지방은 새벽부터 비가 시작되겠으며, 전남·제주 지방은 밤사이 비가 시작되어 아침까지 이어지겠습니다. 또한, 경기남부 지방은 새벽까지 비가 이어지겠습니다.

내일 아침기온은 서울 18.0도, 인천 18.0도, 수원 18.0도, 춘천 16.0도, 강릉 17.0도, 청주 19.0도, 대전 18.0도, 전주 21.0도, 광주 22.0도, 대구 20.0도, 부산 23.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초등생 숨진 세종 풋살장 사고, 공무원 2명 검찰 송치
김병기 “조희대 회동설, 처음 거론하신 분들이 해명해야”
휠체어에 전자발찌…김건희, 구속 후 병원서 첫 포착
‘여고생 사망’ 구원파교회…합창단장 ‘아동학대살해 인정’ 중형 선고
“도와주실 분” 외침에 달려가 심폐소생술…두 경찰이 시민 구했다 [아살세]
[단독] 포병부대 병사 훈련 중 사망…장관 지시에도 또 반복
KT 무단 소액 결제 피해자 ‘362명’…3개월 집계분이었다
‘4인 회동’ 근거 못 내놓고 특검 수사만 요구하는 민주당
국민일보 신문구독