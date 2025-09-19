“저 사람 술 먹었는데” 쉬는날 음주운전자 잡은 경찰 부부
식사 자리에서 우연히 발견
곧바로 추격해 검거
서울 서부경찰서는 부부 경찰관이 식사 도중 발견한 음주운전자를 추적 끝에 붙잡았다고 19일 밝혔다.
서부경찰서에 따르면 지난 8월 26일 비번 날 경기 고양시 소재 식당에서 식사 중이던 서부경찰서·은평경찰서 소속 부부 경찰관은 같은 식당에서 음주했던 A씨가 차량을 운전하며 주차장을 빠져나가는 것을 발견했다.
이들을 곧바로 112에 신고 후 개인 차량에 탑승해 A씨의 뒤를 쫓았다. A씨가 인근 카페 주차장으로 들어가자 개인 차량으로 A씨의 차량을 막아 도주를 방지했다. 이어 차량에서 내린 A씨를 추궁해 음주운전 사실을 확인한 후 현장에 도착한 경찰관들에게 신병을 안전하게 인계했다.
음주측정 결과 A씨는 면허정지 수준의 혈중알코올 농도(0.038%)가 측정됐다.
서부경찰서 관계자는 “부부가 비번 날임에도 경찰관으로서의 책임감과 사명감을 잊지 않고 시민의 생명과 안전을 위해 신속한 대응을 보여준 사례”라며 “음주운전은 언제 어디서든 반드시 적발된다는 인식을 해주시길 바란다”고 밝혔다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
