특검, 거창구치소장 소환…계엄 당시 박성재 ‘수용 공간 확보 지시 의혹'
내란 특검이 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관이 수용 공간 확보를 지시했다는 의혹을 조사하기 위해 이도곤 거창구치소장을 참고인 신분으로 소환했다. 박 전 장관 소환 조사에 앞서 특검이 계엄 당시 교정시설 기관장들에 대한 참고인 조사를 통해 수용 공간 확보 지시가 있었는지 등을 확인하려는 것으로 보인다.
19일 법조계에 따르면 특검은 이날 이 소장을 서울고검 청사로 불러 조사를 진행 중이다.
특검은 이 소장을 상대로 당시 박 전 장관 등 윗선으로부터 수용 공간 확보 등 구체적 지침을 받은 바 있는지, 계엄 선포 직후 열린 교정기관장 영상회의에서는 어떤 지시가 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다.
앞서 특검은 지난 16일 김전태 전 서울구치소장도 참고인 신분으로 불러 조사한 것으로 전해졌다.
박 전 장관은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 후인 밤 11시30분쯤 법무부 간부회의를 소집해 교정본부에 수용 여력 점검 및 공간 확보를 지시했다는 의혹을 받고있다. 특검은 지난달 25일 박 전 장관에 대한 압수수색을 진행했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
