시사 전체기사

특검, 거창구치소장 소환…계엄 당시 박성재 ‘수용 공간 확보 지시 의혹'

입력:2025-09-19 16:18
수정:2025-09-19 16:35
공유하기
글자 크기 조정
박성재 전 장관. 연합뉴스

내란 특검이 12·3 비상계엄 당시 박성재 전 법무부 장관이 수용 공간 확보를 지시했다는 의혹을 조사하기 위해 이도곤 거창구치소장을 참고인 신분으로 소환했다. 박 전 장관 소환 조사에 앞서 특검이 계엄 당시 교정시설 기관장들에 대한 참고인 조사를 통해 수용 공간 확보 지시가 있었는지 등을 확인하려는 것으로 보인다.

19일 법조계에 따르면 특검은 이날 이 소장을 서울고검 청사로 불러 조사를 진행 중이다.

특검은 이 소장을 상대로 당시 박 전 장관 등 윗선으로부터 수용 공간 확보 등 구체적 지침을 받은 바 있는지, 계엄 선포 직후 열린 교정기관장 영상회의에서는 어떤 지시가 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다.

앞서 특검은 지난 16일 김전태 전 서울구치소장도 참고인 신분으로 불러 조사한 것으로 전해졌다.

박 전 장관은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 후인 밤 11시30분쯤 법무부 간부회의를 소집해 교정본부에 수용 여력 점검 및 공간 확보를 지시했다는 의혹을 받고있다. 특검은 지난달 25일 박 전 장관에 대한 압수수색을 진행했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초등생 숨진 세종 풋살장 사고, 공무원 2명 검찰 송치
김병기 “조희대 회동설, 처음 거론하신 분들이 해명해야”
휠체어에 전자발찌…김건희, 구속 후 병원서 첫 포착
‘여고생 사망’ 구원파교회…합창단장 ‘아동학대살해 인정’ 중형 선고
“도와주실 분” 외침에 달려가 심폐소생술…두 경찰이 시민 구했다 [아살세]
[단독] 포병부대 병사 훈련 중 사망…장관 지시에도 또 반복
KT 무단 소액 결제 피해자 ‘362명’…3개월 집계분이었다
‘4인 회동’ 근거 못 내놓고 특검 수사만 요구하는 민주당
국민일보 신문구독