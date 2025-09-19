시사 전체기사

‘뇌물수수 의혹’ 금산군 전 공무원 숨진 채 발견

입력:2025-09-19 15:58
공유하기
글자 크기 조정

뇌물 수수 혐의로 재판에 넘겨진 충남 금산군 전 공무원이 숨진 채 발견됐다.

19일 금산경찰서 등에 따르면 전날 오후 9시 9분쯤 금산군 추부면의 한 대학교 건물 안에서 60대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

A씨는 연락이 닿지 않는 것을 수상히 여긴 아내가 남편이 근무하던 학교를 방문하면서 발견된 것으로 알려졌다.

A씨는 2023년 퇴직 후 이 대학 직원으로 근무 중이었다.

현장에서 A씨의 유서가 발견됐으며, 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 2021년 금산군 고위공무원으로 재직 당시 한 폐기물 업체로부터 2년가량 수입차를 무상으로 제공받은 혐의(뇌물 수수)로 최근까지 검찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
초등생 숨진 세종 풋살장 사고, 공무원 2명 검찰 송치
김병기 “조희대 회동설, 처음 거론하신 분들이 해명해야”
휠체어에 전자발찌…김건희, 구속 후 병원서 첫 포착
‘여고생 사망’ 구원파교회…합창단장 ‘아동학대살해 인정’ 중형 선고
“도와주실 분” 외침에 달려가 심폐소생술…두 경찰이 시민 구했다 [아살세]
[단독] 포병부대 병사 훈련 중 사망…장관 지시에도 또 반복
KT 무단 소액 결제 피해자 ‘362명’…3개월 집계분이었다
‘4인 회동’ 근거 못 내놓고 특검 수사만 요구하는 민주당
국민일보 신문구독