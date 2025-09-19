‘뇌물수수 의혹’ 금산군 전 공무원 숨진 채 발견
뇌물 수수 혐의로 재판에 넘겨진 충남 금산군 전 공무원이 숨진 채 발견됐다.
19일 금산경찰서 등에 따르면 전날 오후 9시 9분쯤 금산군 추부면의 한 대학교 건물 안에서 60대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.
A씨는 연락이 닿지 않는 것을 수상히 여긴 아내가 남편이 근무하던 학교를 방문하면서 발견된 것으로 알려졌다.
A씨는 2023년 퇴직 후 이 대학 직원으로 근무 중이었다.
현장에서 A씨의 유서가 발견됐으며, 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.
A씨는 2021년 금산군 고위공무원으로 재직 당시 한 폐기물 업체로부터 2년가량 수입차를 무상으로 제공받은 혐의(뇌물 수수)로 최근까지 검찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사