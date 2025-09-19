부산 앞바다서 어선 침몰… 선장 숨지고 외국인 선원 실종
60대 선장 사망… 선원 1명 수색 중
한국인 3명·외국인 5명 승선, 7명 구조
부산 앞바다에서 8명이 탄 어선이 침몰해 선장이 숨지고 외국인 선원 1명이 실종됐다.
19일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 52분쯤 부산 해운대구 송정항 동방 약 61.6㎞ 해상에서 부산 영도 선적 79t급 외끌이 저인망 어선 A호로부터 위성 조난신호(EPIRB)가 접수됐다. 이 장치는 선박이 일정 수심 이상 침수되면 자동으로 조난 위치를 송신한다.
A호는 전날 오후 11시 4분쯤 부산 남항을 출항해 조업 중이었다. 당시 한국인 3명, 인도네시아인 5명 등 8명이 승선하고 있었다.
사고 직후 인근 어선과 해경에 의해 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 7명이 구조됐다. 그러나 이 가운데 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 발견돼 헬기로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 인도네시아인 선원 1명은 여전히 실종 상태다.
해경은 경비함정과 항공기를 동원해 조난 지점 인근 해역에서 실종자 수색을 이어가고 있다. 구조된 6명은 경비함정으로 이송했다.
해경은 사고 원인에 대해 “어선이 그물을 끌어 올리면서 방향을 돌리던 중 배가 뒤집히며 침몰한 것으로 추정된다”고 밝혔다. 구체적인 경위를 확인하기 위해 구조 선원과 목격자를 상대로 조사를 벌이고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
