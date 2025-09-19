기아 초록여행, 전국 8개 권역에 PV5 차량 신규 도입
기아는 사회공헌 프로그램 초록여행에 목적기반차(PBV) 모델 8대를 지원한다.
기아는 최근 서울 마포구에 있는 문화비축기지에서 기아 초록여행 전국 8개 권역에 PV5 패신저 모델을 각 1대씩 도입하고, PV5 여행 1호 고객에 차량을 전달하는 행사를 열었다고 19일 밝혔다.
기아 초록여행은 교통약자의 여행 편의 향상을 위해 특수 개조한 차량을 무상 대여하는 사회공헌 사업으로, 2012년 출범 이후 10만명 이상이 이용했다. 현재 기아 초록여행은 서울, 부산, 광주, 대전, 강원, 제주, 전북, 대구 등 전국 총 8개 권역에서 이용할 수 있다.
PV5 패신저는 넓은 실내와 적재 공간, 유연한 시트 활용성을 갖춘 PBV 모델로, 저상화 플로어 설계와 어시스트 핸들 등이 적용됐다. 기아 초록여행은 PV5 신규 도입으로 운영 차량을 20대에서 28대로 늘렸다.
또 휠체어 사용자를 위한 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle) 모델을 추가로 투입할 예정이다.
이덕현 지속가능경영실장(상무)은 “10만명 이상의 고객과 함께해온 기아 초록여행은 앞으로도 장애 구분 없이 모두가 자유로운 이동의 기쁨을 누릴 수 있도록 돕기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.
