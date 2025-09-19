캄보디아 거점 두고 ‘84억’ 투자 리딩 사기 조직 검거
유명 자산운영사 사칭해 범행
해외 체류 7명은 적색수배
캄보디아에 거점을 두고 주식 투자 리딩방 사기를 저지른 범죄 조직이 경찰에 붙잡혔다.
서울 양천경찰서는 국내·외 유명 자산운영사를 사칭해 한국인 62명에게 약 84억원을 뜯은 일당 20명을 범죄단체가입·활동 등의 혐의로 검찰에 넘겼다고 19일 밝혔다. 이중 모집책 김모(30)씨를 비롯한 7명은 구속송치했다. 관리책인 중국인 최모(40)씨 등 해외 체류 피의자 7명은 인터폴 적색수배를 요청했다.
이들 일당은 지난해 2∼7월 캄보디아 망고단지에 사무실을 두고 실제 주가 지표와 연동된 허위 주식거래 사이트를 만들어 범행을 저질렀다. 이들은 SNS 광고를 보고 연락이 온 피해자들에게 국내외 유명 자산 운용사를 사칭하며 “매일 5∼20% 수익을 보장하겠다”고 속여 1인당 수백만원에서, 많게는 4억여원을 받아 챙겼다.
대부분 동창, 고향 친구인 이들은 총책·팀장·모집책·고객센터·자금세탁책 등 역할을 나눠 범행을 벌였고 추적을 피하고자 타인 명의 계좌도 사용했다.
경찰은 1월 첩보를 입수한 뒤 집중 수사해 피의자들을 순차적으로 체포했다. 또한 이들 중 일부가 마약을 투약한 혐의를 확인해 추가 입건했다고 밝혔다.
양천서 관계자는 “조직적 사기 범행 관련자는 끝까지 추적ㆍ검거해 무관용 원칙에 따라 강력히 처벌할 것”이라며 “SNS상 투자전문가 등을 사칭해 원금보장 및 고수익 보장을 미끼로 투자를 권유하는 경우 대부분 사기일 가능성이 높으니 주의하고, 투자유도 문자메시지를 받으면 즉시 삭제하고 차단해달라”고 당부했다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사