송언석 “정청래, ‘조희대 회동 음모론’ 사실 아니면 어떻게 하시겠나”

“추악한 좌파 공작 정치 뿌리 뽑아야”

“딥페이크 정치 사기극, 정당 해산 사유”

송언석 국민의힘 원내대표가 19일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“좌파의 추악하고 음습한 공작 정치를 뿌리 뽑지 못하면 대한민국은 희망이 없다. 이번엔 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 목소리 높였다.