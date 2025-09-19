“도와주실 분” 외침에 심폐소생술…두 경찰이 시민 구했다 [아살세]
“도와주실 분 안 계세요”
지난 18일 전북 정읍의 한 식당에서 40대 A씨가 의식을 잃고 쓰러지자 식당 주인이 다급하게 소리쳤다. 이 소리를 들은 전북 정읍경찰서 상동지구대 소속 김철욱 경감(56)과 오필근 순경은 곧장 소리가 나는 곳으로 달려갔다.
그곳에는 얼굴이 하얗게 질린 A씨가 의식을 잃은 채 의자에 앉아 있었다. 김 경감과 오 순경은 즉각 A씨를 바닥에 눕힌 후 그의 몸을 압박하던 벨트와 신발 등을 벗겼다. 이후 A씨의 목을 뒤로 젖혀 기도가 막히는 것을 막은 뒤 신속하게 심폐소생술을 실시했다.
심폐소생술을 시작한 지 1분쯤 지났을까. 다행히 A씨는 의식을 차츰 회복하기 시작했다. 두 경찰관은 119구급대원이 도착할 때까지 약 8분간 A씨가 의식을 잃지 않도록 계속 대화를 유도했다. 이들 덕에 A씨는 무사히 119구급대에 인계됐다.
김 경감은 “2년 전쯤 배드민턴을 하다가 쓰러진 동호회원을 동료들과 함께 심폐소생술로 살린 경험이 있다”며 “신속한 대처가 얼마나 중요한지 알고 있기 때문에 위급하다는 소리를 듣고 바로 달려갔다. 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라고 했다. 이어 “A씨 의식이 1분 만에 돌아왔고 도착한 소방대원들도 A씨의 상태가 괜찮다고 했다”며 “앞으로도 비슷한 일이 생긴다면 적극 나서겠다”고 덧붙였다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
