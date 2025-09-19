인천 서구, 검단17호근린공원 조성사업 완료

인천 서구 검단17호근린공원 조성사업 준공식. 서구 제공

강 구청장은 “장기 미집행 공원 일몰제 시행으로 해제될 뻔한 검단17호근린공원 조성을 성황리에 마무리할 수 있어서 다행”이라며 “현재 수목이나 시설물이 부족하다고 느껴질 수 있으나 계속해서 보강해 나갈 것”이라고 말했다.