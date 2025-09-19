시사 전체기사

인천 서구, 검단17호근린공원 조성사업 완료

입력:2025-09-19 11:34
공유하기
글자 크기 조정
인천 서구 검단17호근린공원 조성사업 준공식. 서구 제공

인천 서구는 지난 18일 왕길동 863-3 일대에서 검단17호근린공원 조성사업을 마무리했다고 19일 밝혔다.

준공식에는 강범석 서구청장을 비롯한 서구의회 의원, 지역 주민 등 150여명이 참석했다.

검단17호근린공원은 지난 1998년 도시계획시설 공원으로 최초 결정된 이후 2015년 공원조성계획이 수립됐다.

구는 오랜 기간 조성되지 못한 채 장기 미집행 공원으로 남았던 공간에 225억원을 투자했고 약 27년 만에 5만㎡(축구장 7개 규모) 면적의 근린공원을 조성했다.

이번 근린공원 조성을 통해 인근 검단일반산업단지와 원당대로 등에서 발생하는 오염원으로 불편을 겪어 온 주민들은 앞으로 쾌적한 녹색 공간을 이용할 수 있을 전망이다.

강 구청장은 “장기 미집행 공원 일몰제 시행으로 해제될 뻔한 검단17호근린공원 조성을 성황리에 마무리할 수 있어서 다행”이라며 “현재 수목이나 시설물이 부족하다고 느껴질 수 있으나 계속해서 보강해 나갈 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
392
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“도와주실 분” 외침에 달려가 심폐소생술…두 경찰이 시민 구했다 [아살세]
[단독] 포병부대 병사 훈련 중 사망…장관 지시에도 또 반복
KT 무단 소액 결제 피해자 ‘362명’…3개월 집계분이었다
휠체어에 전자발찌…김건희, 구속 후 병원서 첫 포착
‘4인 회동’ 근거 못 내놓고 특검 수사만 요구하는 민주당
‘불법 기지국 장비’ 中 사이트·중고거래 플랫폼서 버젓이 판매
“손님 반의 반토막”… 공무원 인기 시들, 노량진 상권은 시름
미 과도한 요구에 ‘탄핵’까지 언급, 국익 중심 협상 의지
국민일보 신문구독