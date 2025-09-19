성큼 다가온 가을…전국 가을비에 서울 낮 '21도'

일부 지역 시간당 30~50㎜

내주 일교차 크게 나타날 듯

20일까지 예상 강수량은 인천·경기남부·서해5도·강원영서남부·강원영동·충청·호남·대구·경북·울릉도·독도 20∼60㎜(충남권과 전북서부 최대 80㎜ 이상), 제주 10∼60㎜, 서울·경기북부·강원영서중부·강원영서북부·부산·울산·경남 10∼40㎜이다.