특검, 이승오 합참본부장 재소환…평양 무인기 의혹 수사 속도
일반이적 혐의 피의자 조사
특검, 전날엔 김명수 합참의장·김용대 드론사령관 조사
드론사령부의 평양 무인기 의혹을 수사 중인 내란 특검이 이승오 합동참모본부 작전본부장(육군 중장)을 다시 소환해 조사 중이다. 특검이 전날 김명수 합참의장과 김용대 드론사령관을 조사한데 이어 이날 이 본부장을 조사하며 작전에 관여했던 군 관계자 조사에 속도를 내는 모습이다.
이날 법조계에 따르면 특검은 이 본부장을 일반이적 혐의 피의자 신분으로 조사 중인 것으로 전해졌다. 특검은 지난 7월부터 수차례에 걸쳐 이 본부장을 조사해왔다. 일반이적죄는 외환죄 중 하나로 우리나라의 군사상 이익을 해하거나 적국에 군사상 이익을 줬을 때 적용된다.
특검은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 명분을 마련하기 위해 북한의 도발을 유도하려는 목적으로 평양 무인기 침투 작전을 지시했다는 의혹을 수사하고 있다.
이 과정에서 ‘합참의장→합참 작전본부장→드론사령관’으로 이어지는 정상 지휘체계를 벗어났고, 경호처장이던 김용현 전 국방부 장관 등이 관여해 김 의장이 보고를 제대로 받지 못 했다는 이른바 ‘합참 패싱’ 의혹도 제기됐다.
특검은 전날 김 의장과 김 사령관을 각각 참고인과 피의자 신분으로 조사하는 등 무인기 작전에 관여한 군 관계자 조사에 속도를 내고 있다.
특검은 오는 22일엔 서울동부구치소에 수용된 김 전 장관을 찾아가 조사할 예정이다.
특검은 애초 김 전 장관에게 이날 출석해 조사받으라고 통보했으나 김 전 장관 측은 건강 악화 등을 이유로 불응한 것으로 알려졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
