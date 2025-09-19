[단독] 포병부대 병사, 훈련 마치고 사망…장관 지시에도 또 반복

육군 부대 사망 사고 또 발생

20대 일병 의식 잃고 쓰러져 사망

전부대 정밀 진단 시행한 지 이틀만

국민일보DB

현역 육군 병사가 훈련을 마치고 부대로 복귀해 의식을 잃고 쓰러져 후송됐으나 사망했다. 군 당국이 사고 예방을 위해 전군 정밀 진단을 시행한 지 이틀 만에 훈련 중 사망사고가 발생한 것이어서 대책 실효성에 의문이 제기된다.



19일 육군에 따르면 전날 오후 3시쯤 경기 양주의 육군 한 포병부대 소속의 A일병(20대)이 전투준비태세 훈련을 마치고 부대로 복귀해 물자를 정리한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌다. A일병은 인근 민간병원으로 긴급 후송됐으나 오후 4시40분쯤 사망했다. 경찰과 군 당국은 A일병의 정확한 사망 원인을 조사 중이다.



국방부는 지난 16일부터 소대급부터 모든 제대에 걸쳐 특별 부대 정밀 진단을 시행하고 있다. 안규백 장관은 군 사망·폭발 사고가 단기간 연쇄 발생하자 군의 전반적인 안전관리 체계를 즉각 점검하라고 지시했다. 병영 생활은 물론 교육 훈련과 작전 활동 간 발생할 수 있는 사고 가능성을 들여다보고 문제점을 개선하라는 취지다.



그러나 진단 이틀 만에 훈련을 마친 병사가 사망하면서 단순 점검에 그친다는 비판과 함께 안전관리 체계의 구조적 한계가 드러났다는 비판이 나온다.



특히 훈련 사고가 단기간 연이어 발생했다는 점에서 훈련 절차와 장비 관리, 지휘·감독, 응급 대응 체계에 걸쳐 전방위적인 문제점이 노출됐다는 지적이 제기된다. 지난 10일 파주 육군 포병부대에서 훈련용 모의탄인 폭발효과묘사탄이 폭발해 장병 10명이 다쳤다. 같은 날 제주 공군부대에서는 예비군 훈련 중 연습용 지뢰 뇌관이 터져 7명이 부상을 당했다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



