‘법카 유용 혐의’ 이진숙 방통위원장 검찰 송치
대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 개인적 용도로 사용한 혐의를 받는 이진숙 방송통신위원장이 검찰에 넘겨졌다.
대전유성경찰서는 19일 업무상 배임 혐의를 받는 이 위원장을 검찰에 송치했다고 밝혔다.
이 위원장은 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 법인카드를 사적으로 써 회사에 손해를 끼친 혐의를 받는다.
이 사건 수사는 지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 의원들이 이 위원장을 고발하면서 시작됐다.
경찰은 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 당시 학업을 병행한 서강대학교 대학원과 법인카드 사용처 등을 압수수색했고, 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 처음으로 소환해 조사했다.
앞서 이 위원장은 “(수사에) 정치적 목적이 있고, 사적으로 법인카드를 쓴 적이 없다”며 혐의를 전면 부인했다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
