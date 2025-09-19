무뇨스 현대차 사장, “미 관세 15% 적용 조속한 한미 합의 기대”
호세 무뇨스 현대자동차 사장이 18일(현지시간) 한국산 자동차에 대한 미국의 관세율을 현행 25%에서 15%로 낮출 수 있도록 한·미 양국이 조속한 무역협상 후속 합의에 이르기를 희망한다고 밝혔다.
무뇨스 사장은 이날 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 ‘2025 CEO 인베스터 데이’에서 미국 관세의 영향에 대한 애널리스트 질의에 이같이 답했다.
무뇨스 사장은 “오늘 제공한 실적 가이던스는 25% 관세율을 기준으로 한 것”이라며 “관세율이 15%로 내려가면 기존 가이던스를 유지할 수 있을 정도로 근접했을 것”이라고 말했다.
그는 이어 “회사의 사업운영 초점은 항상 고객에 있다. 할 수 있는 것은 수익을 극대화하고, 더 나은 믹스를 구성하고, 더 나은 이익을 얻으려고 노력하는 것”이라고 했다.
현대차는 이날 행사에서 올해 연결 매출액 성장률 목표를 연초 제시한 3.0~4.0%에서 5.0~6.0%로 상향했으나 연결 부문 영업이익률 목표는 관세 영향을 반영해 기존 7.0~8.0%에서 6.0~7.0%로 낮췄다.
한국은 지난 7월 자동차 관세를 25%에서 15%로 인하하는 방안을 미국과 합의했으나 관세 협상 후속 협의를 둘러싸고 난항이 이어지면서 여전히 25% 관세가 적용 중이다. 미국 시장을 놓고 경쟁하는 일본은 지난 16일부터 미국에 수출하는 자동차 관세가 15%로 인하됐다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사