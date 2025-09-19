KGM, 무쏘 EV·토레스 HEV 글로벌 론칭…수출 확대 나선다
KG모빌리티(KGM)가 독일에서 무쏘 EV와 토레스 하이브리드(HEV)를 론칭하고 수출시장 판매 확대에 나섰다고 19일 밝혔다.
현지시간으로 지난 17~18일 독일 노이젠부르크에 있는 힐튼 프랑크푸르트 그라벤브루흐 호텔에서 진행된 행사에는 곽재선 KGM 회장을 비롯해 독일, 스페인, 영국, 튀르키예 등 유럽과 중동, 중남미 지역 총 38개국 대리점사와 기자단 등 총 156명이 참석했다.
이번 론칭 행사는 지난 6월 수출을 시작한 무쏘 EV와 토레스 HEV의 본격적인 글로벌 현지 판매에 앞서 유럽 등 주요 수출국에서 많은 관심을 갖고 있는 해당 모델의 연비 효율과 성능, 차별화된 강점을 직접 체험할 수 있도록 제품 설명과 함께 시승 행사로 진행됐다.
특히 이번 행사는 친환경차 라인업을 확대하고 있는 KGM의 브랜드 전략과 미래 비전, 중장기 제품 운영 계획 그리고 전반적인 글로벌 시장 운영 방향과 전략 등에 대해 현지 대리점사는 물론 독일과 스페인 등 언론사와 인터뷰를 통해 직접 소통하는 자리가 됐다.
올해 들어 KGM의 수출이 확대되는 가운데 독일에서 진행한 이번 론칭 행사로 수출길이 더 넓혀질 전망이다. KGM은 지난달 말 기준 올해 누적 4만4920대를 수출해 10년 만에 최대 실적을 기록했던 지난해(4만848대)를 이미 뛰어넘었다.
곽 회장은 인사말을 통해 “글로벌 시장에 출시하는 KGM 최초의 전기 픽업 모델 무쏘 EV와 토레스 HEV는 모두 국내시장에서 호평을 받고 있어 수출 시장에서도 충분히 경쟁력이 있을 것”이라며 “이번 론칭을 시작으로 개별 국가별로 차별화된 마케팅 전략과 함께 출시를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
