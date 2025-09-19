경기 서북부 의원들 “일산대교 무료화, 정부 나서야”

한강 교량 중 일산대교만 통행료 받아

헌법 보장하는 교통 기본권 침해 강조

“서울과 수도권을 잇는 29개 한강 교량 중 일산대교만이 유일하게 통행료를 받고 있다”며 “정부가 직접 재정 분담에 나서 차별을 해소해야 한다”고 강조했다.