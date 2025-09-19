휠체어에 전자발찌…김건희, 구속 후 병원서 첫 포착

건강상태와 관계없이 재판에는 반드시 출석할 예정”이라고 전했다.

구속 수감 중인 김건희 여사가 외부 진료를 위에 병원에 방문한 모습이 포착됐다. 언론에 김 여사의 모습이 포착된 것은 지난 6월12일 서울남부구치소에 수감된 이후 처음이다.MBN은 지난 18일 최근 김 여사가 서울 동작구의 한 대형병원에서 휠체어를 탄 채 직원의 보조를 받으며 진료실로 이동하는 모습을 보도했다.구치소 수감자가 입는 환자복 차림의 김 여사는 마스크와 안경을 착용하고 있었다. 이동 도중 촬영 중인 카메라를 의식해 시선을 피하는 모습도 포착됐다. 김 여사의 왼쪽 발목에는 전자발찌가 채워져 있었다. 담요로 가려진 손목에는 수갑을 차고 있던 것으로 추정된다.이에 대해 김 여사 측은 “극심한 저혈압으로 인해 구치소 관내 병원에서 외래 진료를 받았다”고 전했다. 김 여사는 최근 저혈압 증세가 악화해 구치소에 외래 진료를 신청했다. 김 여사의 혈압은 최저 35, 최고 70 수준으로 어지럼증으로 인해 쓰러지는 등 전실신 증상을 보인 것으로 전해졌다.서울남부구치소는 외부 진료 필요성을 판단하고자 김 여사의 혈액 검사를 했다. 김 여사 측 변호인은 “구치소에서 혈압을 2번 쟀다”며 “장기 부전 가능성이 있어서 혈액 검사까지 했다”고 밝힌 바 있다.앞서 윤석열 전 대통령 또한 구속 상태에서 병원을 찾는 장면이 드러난 바 있다. 이번에 공개된 김 여사의 모습과 유사하게 휠체어에 앉은 모습이었다. 윤 전 대통령은 악화한 건강을 이유로 최근 재판에 출석하지 않고 있다. 이 때문에 김 여사 또한 같은 방식으로 재판 출석을 회피하려는 게 아니냐는 지적도 나온다. 다만 김 여사 측은 “한편 김 여사의 첫 공판기일은 오는 24일 오후 2시10분이다. 민중기 특별검사팀은 지난달 29일 김 여사를 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등으로 구속기소 했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지