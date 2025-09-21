중국서 엇갈린 희비 “K뷰티 밀리고 K패션 달린다”

서울 성수동의 오프라인 편집숍 ‘무신사 스토어 성수@대림창고’. 중국인 관광객을 포함해 외국인들의 필수 관광 코스로 꼽히는 곳이다. 무신사 제공

한국 패션 브랜드가 새로운 문화 코드로 자리 잡으면서 중국에서 K콘텐츠의 새 얼굴로 떠올랐다. 국내 대표 패션 플랫폼 무신사는 중국 최대 스포츠웨어 기업 안타 스포츠와 손잡고 본격적인 시장 공략에 나섰다. K패션이 한류의 다음 주자로 도약할 것인지 주목된다.

레스트 앤 레크레이션 이미지 컷

중국 뷰티 브랜드 ‘플라워 노즈’(Flower Knows)는 한국 공식 인스타그램을 열고 다음 달 자사 사이트 오픈을 예고했다. 플라워 노즈 인스타그램 캡처