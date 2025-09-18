‘띠지 분실’ 담당 검사, “압수계 잘못”…검찰 내부 갑론을박

대검찰청의 모습. 연합뉴스

검찰의 건진법사 관봉권 띠지 분실 사건과 관련해 담당 검사인 최재현 검사가 당시 증거물을 압수한 압수계의 관리 소홀을 지적하면서 검찰 내 갑론을박이 이어지고 있다. 조광훈 서울동부지검 조사과장은 “사건이 발생하니 마치 관봉권의 존재를 알고서 원형보존을 지시했다는 취지로 꿰맞춘 것은 아닌가”라고 반박했다.