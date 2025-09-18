국비 확보 정조준…대전시, 정부예산 확보 총력전 돌입

최성아 대전시 정무경제과학부시장과 장종태(오른쪽) 국회의원. 대전시 제공

그는 의원들에게 대전의 미래 성장동력이 될 주요 사업들을 설명하고 시급성을 강조했다.

최 부시장은 “국가균형발전의 핵심축인 대전이 도약하려면 지금이 바로 예산 확보의 골든타임”이라며 “중앙정부와 정치권과의 유기적 협력을 통해 반드시 성과를 이끌겠다”고 말했다.