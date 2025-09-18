의정부시, 캠프 라과디아 부지에 공공청사 건립 첫 삽

김동근 의정부시장이 18일 ‘캠프 라과디아 도시개발사업 공공청사 착공식’에서 참석자들과 첫 삽을 뜨고 있다. 의정부시 제공

한편, 의정부시는 캠프 라과디아 외에도 캠프 레드클라우드, 카일, 잭슨, 스탠리 등 다른 미군공여지에 대한 개발 계획도 추진 중이다. 캠프 레드클라우드와 카일은 경기경제자유구역 후보지로 지정돼 개발이 진행 중이며,

잭슨은 기업 유치를 통한 자족기능 확충, 스탠리는 IT 클러스터 조성을 목표로 하고 있다.