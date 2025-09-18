시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 09월 18일)

입력:2025-09-18 17:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 18일 목요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 전남·제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 24도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 23도, 강릉 20도, 청주 24도, 대전 25도, 전주 26도, 광주 27도, 대구 23도, 부산 24도, 제주 27도 입니다.

전남 지방은 밤사이 비가 내리겠습니다.

내일 아침기온은 서울 18.0도, 인천 19.0도, 수원 19.0도, 춘천 15.0도, 강릉 17.0도, 청주 19.0도, 대전 18.0도, 전주 19.0도, 광주 20.0도, 대구 19.0도, 부산 22.0도, 제주 23.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
KT 소액결제 사건 몸통은 중국에 따로 있다?
‘갑질 논란’ 강선우 ‘실버버튼’ 홍보…보좌진 ‘분노버튼’
손흥민, MLS 첫 해트트릭…리그 3·4·5호골
“똑똑! 구조대입니다”…삼전 장중 8만원 안착, 13개월만
롯데카드 “해킹 사고로 297만명 회원 정보 유출 확인”
[단독] ‘조희대 회동’ 녹취 폭로 서영교 “정확하지는 않다”
“소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표
10년 전 女제자, 스피드스케이팅 전 국가대표에 흉기 휘둘러
국민일보 신문구독