블리자드 출신 개발진의 도전, 다크 판타지 ‘알케론’ 공개

논타깃·아이템 조합·배틀로얄이 특징

정우용 드림에이지 대표 “알케론과 사랑에 빠져… 포트폴리오 확장에 중요한 의미”

드림에이지는 지난 15일 서울 중구 GGX에서 취재진을 대상으로 알케론 시연 행사와 간담회를 진행했다. 이날 간담회에는 드림에이지 정우용 대표와 서총동 게임사업2실장, 본파이어 스튜디오 롭 파르도 대표, 제레미 크레이그 디렉터, 민 킴 최고전략책임자(CSO)가 참석했다.

드림에이지 제공