[속보] 검찰, ‘해경 순직’ 인천해경서·영흥파출소 압수수색
갯벌에 고립된 노인을 구조하다 숨진 해양경찰관 고(故) 이재석 경사 순직과 관련해 검찰이 지역 해양경찰서와 파출소를 대상으로 압수수색에 나섰다.
18일 법조계에 따르면 인천지검은 이날 오후 인천시 서구 인천해양경찰서 청사와 옹진군 영흥파출소에서 각각 압수수색을 진행 중이다. 이 경사 순직 사고와 관련한 내용 전반을 수사 중인 것으로 알려졌다.
이 경사는 지난 11일 오전 3시30분쯤 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 중국 국적 70대 A씨를 구조하던 중 실종됐고 6시간여만에 숨진 채 발견됐다. 그는 발을 다친 A씨를 구조하는 과정에서 물이 허리 높이까지 차오르자 부력조끼를 벗어서 건네고 함께 육지로 이동하다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
