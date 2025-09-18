인천글로벌캠퍼스, ‘음악의 아버지 바흐의 커피 칸타타’ 공연

공연 포스터. IGC 제공

공연은 커피에 중독된 아가씨와 그녀의 아버지 사이에서 발생하는 갈등을 중심으로 이야기가 시작된다. 딸의 커피 사랑을 극렬히 반대하는 아버지와 아버지의 말을 들은 척도 하지 않는 딸의 모습을 통해 관객들에게 많은 공감과 웃음을 이끌어낼 예정이다.

공연은 인천시와 인천문화재단의 후원을 받아서 베니앤이 선보인다. 베니앤은 유학파 음악가들이 모여서 만든 클래식 전문연주단체로 전문성이 돋보이는 깊이있는 클래식 공연을 선사해왔다. 이번 무대를 통해 인천시민들에게 고품격 클래식 공연의 정수를 보여줄 것으로 기대된다.

예매는 공연 포스터 하단의 네이버 예약링크 또는 라츠 인스타그램 QR코드를 통해 진행할 수 있으며, 공연 당일인 23일까지 가능하다. 전석 무료다.

공연을 주최하는 김우진 베니앤 대표는 “세계적인 음악가 바흐의 작품을 통해 클래식 음악의 깊은 울림과 따뜻한 웃음을 함께 전할 수 있을 것”이라며 “인천시민들이 일상 속에서 문화예술의 가치를 체감할 수 있도록 수준 높은 공연을 선보이겠다”고 전했다

.

