‘오세훈표’ 한강버스 첫날 10분 만에 매진…“출퇴근은 무리”

한강버스가 정식 운항을 시작한 18일 서울 송파구 한강버스 잠실 선착장에서 시민들이 승선을 기다리고 있다. 연합뉴스

갑판에 나가 강바람을 맞으며 사진을 찍는 이도 많았다.

“다른 대중교통은 한 번 놓치더라도 15분쯤 지나 다음 차가 오는데 한강버스는 90분 후에야 온다”면서 “출근용으론 탈 수 없다는 거다. 여행용, 관광용으로는 재미있겠다고 생각한다”고 했다.

오세훈 서울시장이 18일 오전 서울 여의도에서 한강버스를 시승하고 있다. 뉴시스