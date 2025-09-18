‘오세훈표’ 한강버스 첫날 10분 만에 매진…“출퇴근은 무리”
서울의 첫 수상 대중교통 ‘한강버스’가 18일 정식운항을 시작했다. 탑승권이 10분 만에 매진될 만큼 많은 승객이 몰렸지만 의도대로 출퇴근용으로 이용하기엔 무리라는 평가가 많다.
이날 오전 10시30분쯤 한강버스 마곡 선착장은 한강버스 첫차를 타기 위해 기다리는 시민들로 북적였다. 마곡 선착장은 지하철 9호선 양천향교역에서 도보 10분 거리다.
맑은 날씨를 즐기며 배를 타려는 가족, 자전거를 싣고 잠실로 가려는 시민 등 승객의 면면은 다양했다. 시민들은 선박과 선착장을 배경으로 ‘셀카’를 찍기도 했다.
출발 30분 전 선착장 밖까지 사람들이 늘어서자 한강버스 직원들이 11시 배를 탈 수 있는 대기표 150장을 나눠주기 시작했고, 이는 몇 분 지나지 않아 마감됐다. 11시 배가 떠난 뒤 다음 편인 12시30분 배에 탑승하기 위한 대기표를 배부했는데, 이 역시 11시10분쯤 매진됐다.
일찍 도착해 기다렸는데도 대기표를 못 받은 사람들 사이에서는 “이미 티켓을 구매했는데 왜 못 탄다는 거냐”는 항의가 나오기도 했다.
하지만 승객들은 대부분 즐거워했다. 한강버스가 출발하자 대다수는 창가 좌석에서 통창을 통해 한강의 경치를 감상하면서 사진을 찍었다. 갑판에 나가 강바람을 맞으며 사진을 찍는 이도 많았다. 여기저기서 “좋다” “멋있다” 같은 탄성이 터져 나왔다.
한강버스에서는 북한산과 여의도 마천루, 한강 변 녹지까지 내다보인다. 속도는 시속 22~23㎞로 자전거보다 조금 빠른 정도다.
다만 한강버스를 출퇴근용으로 활용하기에는 무리라는 평가가 많았다. 한 시민은 “다른 대중교통은 한 번 놓치더라도 15분쯤 지나 다음 차가 오는데 한강버스는 90분 후에야 온다”면서 “출근용으론 탈 수 없다는 거다. 여행용, 관광용으로는 재미있겠다고 생각한다”고 했다.
한강버스는 다음 달 10일 전까지 오전 11시~오후 9시37분(도착지 기준) 사이 1시간~1시간30분 간격으로 하루 14회 운항한다. 상행(마곡-잠실), 하행(잠실-마곡) 구간의 총 7개 선착장(마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실), 28.9㎞ 구간을 오간다.
추석 연휴 이후인 다음 달 10일부터는 평일 오전 7시, 주말 오전 9시30분에 출발해 오후 10시30분까지 출퇴근 시간 급행 노선(15분 간격)을 포함 왕복 30회(평일 기준)로 증편 운항할 예정이다.
마곡-잠실 구간 일반 노선 소요 시간은 127분, 급행 소요시간은 82분으로 예상된다.
다음 달 말 이후에는 선박 4척을 추가로 인도해 연내 총 12척, 왕복 48회로 확대 운항할 계획이다. 요금은 편도 성인 3000원이며 대중교통 환승할인을 적용한다. 대중교통 전용 기후동행카드에 5000원을 추가하면 한강버스까지 무제한 탑승할 수 있다.
오세훈 서울시장은 이날 시승 행사에서 “이 교통수단은 다른 교통수단이 가지고 있지 않은 개성이 있다”면서 “도시 생활 속 스트레스와 압박으로부터 힐링, 자유, 치유 기능이 (있다고) 생각한다”고 말했다.
이어 “정식 운항 시작 이후 두 달 내로 평가가 이뤄지고 내년 봄이 되면 본격적으로 가늠이 가능한 시점이 될 것”이라며 “생각보다 느리다는 걱정이 많은데 모든 것은 서울 시민들의 평가와 반응에 달렸다”고 덧붙였다.
