LSA인터내셔널, ISO 9001·14001 인증 동시 취득
글로벌 물류 시장 공략 박차
LSA인터내셔널은 18일 한국표준협회로부터 ISO 9001(품질경영시스템)과 ISO 14001(환경경영시스템)에 관한 국제 표준인증을 동시에 취득했다고 밝혔다.
인증서 수여식은 이날 서울 마포구에 있는 LSA인터내셔널 서울사무소에서 열렸다. 한국표준협회에서는 이경근 경영품질원장(전무), 윤형근 인증본부장, 우문규 인천지역본부장이 참석했다. LSA인터내셔널에서는 이명석 대표이사 사장 및 주요 임직원들이 참석해 행사를 진행했다.
ISO 인증은 국제표준화기구인 ISO에서 모든 산업 분야 및 활동에 적용할 수 있는 국제 표준규격을 제정했다. 인증기관인 한국표준협회가 심사해 인증을 부여한다. ISO 9001 인증은 고객에게 제공되는 물류 서비스가 규정된 요구사항을 만족하고 지속적으로 적합하게 유지되고 있음을 평가하여 인증하는 제도다. ISO 14001 인증은 기업활동의 전 과정에 걸쳐 지속적인 환경성과를 개선하는 일련의 경영활동을 위해 조직이 구축한 환경경영시스템이 규격에 적합한지를 평가해 인증하는 제도다.
LSA인터내셔널의 2개 분야 ISO 인증 획득은 인천경제자유구역(IFEZ)에서 운영 중인 약 1만6000평 규모의 물류창고 운영과 함께 서울사무소의 포워딩 및 운송업무 서비스에 대한 ISO 인증을 획득함으로써 사업장 운영에 관한 국제표준 요구사항의 적합성을 입증받은 것으로 볼 수 있다.
이 대표이사는 “이번 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 획득은 LSA인터내셔널이 글로벌 수준의 물류서비스 품질과 환경경영체계를 갖추고 있음을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 투자를 통해 고객이 원하는 A부터 Z까지 모든 종합물류서비스를 제공하여 고객이 믿고 맡기는 물류파트너가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
