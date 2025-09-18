LSA인터내셔널, ISO 9001·14001 인증 동시 취득

글로벌 물류 시장 공략 박차

18일 LSA인터내셔널 서울사무소에서 열린 인증서 수여식에서 한국표준협회 이경근 경영품질원장(오른쪽), 윤형근 인증본부장(왼쪽), LSA인터내셔널 이명석 대표이사가 기념촬영을 했다. LSA인터내셔널 제공

LSA인터내셔널의 2개 분야 ISO 인증 획득은 인천경제자유구역(IFEZ)에서 운영 중인 약 1만6000평 규모의 물류창고 운영과 함께 서울사무소의 포워딩 및 운송업무 서비스에 대한 ISO 인증을 획득함으로써 사업장 운영에 관한 국제표준 요구사항의 적합성을 입증받은 것으로 볼 수 있다.

이 대표이사는 “이번 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 획득은

인터내셔널이 글로벌 수준의 물류서비스 품질과 환경경영체계를 갖추고 있음을 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 투자를 통해 고객이 원하는 A부터 Z까지 모든 종합물류서비스를 제공하여 고객이 믿고 맡기는 물류파트너가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.