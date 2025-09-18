동아·동서대 글로컬 연합대학, 교육혁신포럼 성료

수소·반도체·콘텐츠·디자인 등 필드전공 성과 발표

현장 중심 필드캠퍼스로 미래 인재 양성 모델 구축

동아-동서 글로컬 연합대학이 2025 교육혁신포럼 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /동아대 제공

동아-동서 글로컬 연합대학 필드 캠퍼스 연합전공 이수증과 장학증서를 수여 받은 대표학생들이 이해우 동아대 총장(왼쪽 세 번째), 장제국 동서대 총장(왼쪽 네 번째)과 기념촬영을 하고 있다./동아대 제공

이번 포럼은 동아-동서 글로컬 연합대학이 지역 사회와 산업 현장에 필요한 맞춤형 인재를 길러내는 혁신 플랫폼으로 자리매김하고 있음을 보여준 자리로 평가된다.