인천글로벌캠퍼스, IGC 산학연 협력 활성화 포럼 개최

IGC 산학연 협력 활성화 포럼 개회 단체사진. IGC 운영재단 제공

이번 포럼은 산업통상자원부와 인천경제자유구역청이 주최하고 IGC 운영재단과 한국산업기술기획평가원(KEIT) 국제협력본부가 공동 주관하는 행사다. IGC 소속 6개 연구기관이 제안한 국제공동 활성화 기획연구 과제를 중심으로 산·학·연 협력 방안을 논의한다.

포럼은 ▲AI 대전환 시대에 대응한 산업정책 및 국제협력 방향 공유

IGC 연구기관별 기획연구 과제 발표

분야별 산학연 협력 포럼 등으로 구성된다. 한국인공지능협회와 과학기술정책연구원(STEPI) 전문가가 각각 ‘AI 정책과 우리나라 경쟁력 현황’ ‘AI 산업 국제협력 정책 방향’을 주제로 기조발표를 진행한다.

IGC의 6개 연구기관은 ▲뉴로모픽 AI SoC 기반 바이오 의료기기(한국뉴욕주립대) ▲해조류 기반 지속가능 섬유 플랫폼(겐트대 글로벌캠퍼스) ▲AI 스마트 시력교정 렌즈 및 안경(유타대 아시아캠퍼스) ▲웨어러블 초음파 근기능 센서 패치(한국조지메이슨대) ▲커넥티드카 사이버 보안(한국스탠포드센터) ▲AI-IoT 해조류 양식 및 바이오리파이너리 시스템(마린유겐트코리아) 등 혁신적 주제를 공개하고 컨설팅기관과 함께 과제 기획을 본격화할 예정이다.

IGC 운영재단은 지난 6월부터 산업부, 인천경제청, KEIT 등과 협력해 국제공동 활성화 기획연구 과제를 추진해왔다. 이번 포럼은 지난 7월 개최된 IGC 커넥트 데이에 이어 연구기관, 전문기관, 기업이 함께 참여하는 두 번째 대규모 협력의 장으로 공공 R&D 사업과의 연계 가능성을 구체화하는 출발점이 될 것으로 기대된다.

박병근 IGC 운영재단 대표이사는 “이번 포럼은 해외 연구기관과 국내 산학연이 보유한 기술을 연결해 실질적 성과로 이어질 수 있는 공공 R&D 기반을 마련하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 IGC 연구기관의 글로벌 네트워크를 활용해 국내 연구자와 기업이 새로운 협력 기회를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.