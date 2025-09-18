김건희 특검, ‘통일교 입당 의혹’ 국힘 당원명부 압수수색

특검팀, 지난해 3월 통일교 집단입당 의혹 정밀 수사

김건희, 건진법사 통해 통일교 세계본부에 요청 있었다 밝혀져

국민의힘, 특검 강탈 주장하며 개인정보 유출 우려 심각 표명

김건희 여사 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색을 시도했다. 특검팀은 당원 가입 명부 확보를 위해 수사관들을 투입했으며, 이는 지난달 두 차례 시도가 무산된 지 한 달 만의 재시도다.



특검은 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 교인들을 집단 입당시켰다는 의혹을 수사하고 있다. 또한 김건희 여사가 2022년 11월 건진법사 전성배를 통해 통일교 세계본부 인사에게 직접 요청했다는 정황도 확보한 것으로 알려졌다. 이에 따라 특검팀은 통일교 교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조해 실제 조직적 입당이 있었는지 여부를 확인할 방침이다.

앞서 특검은 지난달 13일과 18일에도 압수수색을 시도했으나 국민의힘의 반발로 진입에 실패했다. 당시 당사 앞에서는 당 지도부와 의원들이 모여 압수수색 저지를 선언했고, 특검이 영장을 제시했지만 당원 개인정보 보호를 이유로 거부하면서 물리적 충돌까지 빚어졌다. 결국 영장 유효기간이 만료돼 집행은 불발됐다.

국민의힘은 이번에도 강경한 태도를 보였다. 송언석 원내대표는 의원들에게 긴급 문자를 보내 "당원 명부 수호를 위해 국회 경내에 계신 의원들은 즉시 중앙당사 1층으로 모여 달라"고 요청했다. 국민의힘은 대규모 개인정보 유출 우려를 강조하며 "특검이 사실상 강탈을 시도하고 있다"고 반발하고 있다.

특검이 끝내 당원 명부를 확보할 경우 수사는 새로운 국면을 맞게 된다. 교인들의 입당 시점과 전당대회 개입 여부가 확인되면 정국에 적잖은 파장이 예상된다. 그러나 국민의힘의 조직적 저항이 거세고 법적 쟁점도 얽혀 있어, 수사 과정에서 정치권의 긴장감은 더욱 고조될 것으로 보인다.

이병주 기자 ds5ecc@kmib.co.kr



