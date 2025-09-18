李 “‘국장 복귀는 지능 순’ 말 생기도록”…증시 활력 다짐

李 “‘국장 복귀는 지능 순’ 말 생기도록”…증시 활력 다짐
이재명 대통령이 증권사 임원들을 만나 “빨리 ‘국장(국내시장) 복귀는 지능 순’이라는 말이 생기도록 만들어야겠다”며 국내 주식시장 부양 의지를 다짐했다.
이 대통령은 18일 용산 대통령실에서 증권사 리서치센터장들과 오찬 간담회를 하고 “우리 주식시장에 대해 누가 ‘국장 탈출은 지능 순’이라고 얘기하지 않았나”라며 이같이 말하고 “많이 도와달라”고 언급했다.
이 대통령은 “국정과 경제 지휘봉을 쥐고 실제 일을 하다 보니 증권시장을 포함한 자본시장 정상화가 중요하겠다는 생각이 점점 더 든다”며 “몇 가지 핵심 과제들이 여전히 유효하다”고 말했다.
구체적으로 “하나는 예측 가능한 합리적인 시장 환경인데 불공정 거래나 불투명한 경영, 비합리적 의사결정 이런 것이 없어야 한다”며 “주가 조작이나 불공정 공시 등을 없애야 하는데, 꽤 진척이 돼 가고 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 “또 하나는 의사 결정의 합리성인데, 상법 개정으로 그 의지가 실현되고 있다”며 “몇 가지 조치만 추가하면 구조적인 불합리를 개선하는 것은 다 끝날 것 같기는 하다”고 했다.
이어 "다른 과제인 합리적 경제·산업 정책을 제시해 비전을 뚜렷하게 하고 예측 가능하게 하는 것은 계속 해야 할 일"이라며 "한반도 주변 정세 안정화 부분도 계속 노력이 필요하겠다"고 말했다.
이 대통령은 “아주 근본적으로는 생산적 금융”이라며 “우리나라에 돈은 많이 생겼는데 이게 부동산 투자와 투기에 집중된 측면이 있어 국가 경제를 매우 불안정하게 하는 것 같다”고 지적했다.
이 대통령은 “우리가 금융정책에서 생산적 영역에 물꼬를 틀 수 있게 (금융시장을) 바꿀 수 있도록 하는 데 집중적으로 노력하고 있다”며 “당장은 성과가 나지 않겠지만 방향은 명확하다. 자본시장 정상화에 꽤 도움이 될 것”이라고 강조했다.
이어 이 대통령은 “국민께 유효한 투자 수단으로 주식시장 활성화가 필요하겠다는 생각은 여전하다”며 “약간의 성과는 있는 것 같아 다행”이라고 했다.
행사에는 최영권 한국애널리스트회 회장을 비롯해 박희찬 미래에셋증권 상무, 유종우 한국투자증권 상무, 조수홍 NH투자증권 상무, 김동원 KB증권 상무, 김혜은 모간스탠리증권 상무 등 투자업계 관계자 16명이 자리했다.
이 대통령은 행사를 시작하면서 참석자들을 향해 “후보 때 정권 교체만 해도 주가지수가 3000은 넘길 것이라고 말씀드렸던 것 같은데 실제로 그렇게 돼 다행”이라고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
