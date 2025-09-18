李 “‘국장 복귀는 지능 순’ 말 생기도록”…증시 활력 다짐

이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 오찬 간담회에 참석한 증권사 리서치센터장들과 인사하고 있다. 연합뉴스

“후보 때 정권 교체만 해도 주가지수가 3000은 넘길 것이라고 말씀드렸던 것 같은데 실제로 그렇게 돼 다행”이라고 전했다.