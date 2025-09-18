시사 전체기사

씰리침대, 크라운쥬얼 국내 생산…프리미엄 매트리스 혁신

입력:2025-09-18 14:23
공유하기
글자 크기 조정
<사진제공=씰리침대>

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 생산해 선보인다.
크라운쥬얼은 씰리의 기술과 장인정신을 집약한 대표적인 하이엔드 제품으로, 기존에는 호주에서 전량 생산·수입돼 약 3개월의 리드타임이 소요됐다. 그러나 이번 국내 제작 전환으로 보다 빠른 공급이 가능해졌으며, 유통 비용 절감 효과로 가격도 합리적으로 조정됐다.

‘크라운쥬얼 엠포리움 로얄’은 전국 주요 백화점 씰리침대 매장에서, ‘크라운쥬얼 로얄 팰리스’는 씰리침대 주요 판매점에서 직접 체험할 수 있으며 점차 백화점 행사와 추가 판매점 채널로 확대할 계획이다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서영희 기자
사진부
서영희 기자
74
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘갑질 논란’ 강선우 ‘실버버튼’ 홍보…보좌진 ‘분노버튼’
李 “‘국장 복귀는 지능 순’ 말 생기도록”…증시 활력 다짐
롯데카드 “해킹 사고로 297만명 회원 정보 유출 확인”
[단독] ‘조희대 회동’ 녹취 폭로 서영교 “정확하지는 않다”
이 대통령, 타임지 인터뷰 “美와 함께 할것…中도 잘 관리할 필요”
“암도 극복했는데” 출근길 쓰러진 50대, 5명 살리고 하늘로 [아살세]
“홈플러스 폐점 막아달라” 거리로 나온 점주·노동자들
KT 소액 결제 사건 중국교포 용의자 2명 검거
국민일보 신문구독