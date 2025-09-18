씰리침대, 크라운쥬얼 국내 생산…프리미엄 매트리스 혁신
글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 생산해 선보인다.
크라운쥬얼은 씰리의 기술과 장인정신을 집약한 대표적인 하이엔드 제품으로, 기존에는 호주에서 전량 생산·수입돼 약 3개월의 리드타임이 소요됐다. 그러나 이번 국내 제작 전환으로 보다 빠른 공급이 가능해졌으며, 유통 비용 절감 효과로 가격도 합리적으로 조정됐다.
‘크라운쥬얼 엠포리움 로얄’은 전국 주요 백화점 씰리침대 매장에서, ‘크라운쥬얼 로얄 팰리스’는 씰리침대 주요 판매점에서 직접 체험할 수 있으며 점차 백화점 행사와 추가 판매점 채널로 확대할 계획이다.
서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사