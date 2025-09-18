대구 달서구 ‘한국문화가치대상’서 우수상 수상
대구 달서구는 한국문화가치연구협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 ‘제6회 한국문화가치대상’에서 우수상을 수상(사진)했다고 18일 밝혔다.
지방자치단체와 지역 문화재단을 대상으로 문화사업을 통한 삶의 질 향상과 문화 향유 기회 확대 기여도를 종합적으로 심사했다. 달서구는 지역 고유의 문화자원을 현대적으로 재해석한 콘텐츠 개발과 주민 참여형 축제의 지속적 추진으로 문화적 가치를 창출한 점에서 좋은 평가를 받았다.
이태훈 달서구청장은 “달서구는 공연과 축제 등 다양한 문화 프로그램을 통해 지역의 문화적 뿌리와 다양성을 조화롭게 확장해 왔다”며 “앞으로도 새로운 문화가치 창출로 구민 모두가 풍요로운 일상을 누릴 수 있도록 선도적 역할을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
