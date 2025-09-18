“똑똑! 구조대입니다”…삼전 장중 8만원 안착, 13개월만

미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 올해 첫 금리 인하가 단행된 후 투자심리가 개선되면서 외국인을 중심으로 매수세가 유입된 것으로 분석된다.

“디바이스솔루션(DS) 실적 개선이 주요 원인”이라며 “D램은 제품 믹스 개선으로 차별화된 평균판매가격(ASP) 상승이 기대되며, 낸드 가격 상승과 비메모리 사업부 영업이익이 크게 개선될 것으로 기대한다”고 설명했다.