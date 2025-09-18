파주시, 시청사 이전 대신 증축 확정…“예산 절감·민생 집중”

김경일 파주시장이 18일 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 현 시청사 부지를 활용한 증축 계획을 발표하고 있다. 박재구 기자

경기 파주시가 시청사 이전이 아닌 증축을 선택하며 예산을 절감하고 지역 균형발전을 도모하기로 했다.