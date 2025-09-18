특허청, 18~19일 국제특허정보박람회 개최

올해로 21주년을 맞은 이 행사는

됐다. ‘인공지능(AI) 혁명, 지식재산 데이터를 통한 새로운 가능성’을 주제로 국내·외 전문가들의 강연과 기업들의 전시가 진행된다.

지난 5월 진행된 ‘지식재산 데이터 활용 창업경진대회’와 ‘지식재산 정보정책 대국민 아이디어 공모전’ 우수 수상자에 대한 시상식도 진행한다.

다양한 서비스를 체험할 수 있는 전시부스도 마련됐다. 국내·외 30개 특허정보서비스기업들의 서비스를 직접 체험해볼 수 있으며 서비스기업과 수요자의 비즈니스미팅 매칭프로그램도 운영된다.