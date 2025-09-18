대전시 ‘애물단지’ 은행나무 3년간 2500그루 교체

대전시 관계자가 은행나무 암나무를 교체하고 있는 모습. 대전시 제공

횡단보도·버스정류장 등 유동인구 밀집 지역을 중심으로 인력·진동수확기 등을 투입해 열매를 수거하고 있으며, 은행나무 수분기에는 적화유도제를 살포해 열매 착과량을 줄이는 예방 조치도 병행하고 있다.

은행 열매의 안전성 우려를 해소하기 위한 대책도 마련됐다. 시가 대전보건환경연구원을 통해

중금속 검사를 실시한 결과 은행나무 열매의 중금속 함유량이 모두 기준치 이하로 확인됐다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 “은행나무 교체는 시민들의 생활과 환경을 동시에 고려한 조치”라며 “은행나무가 도시에서도 환영받을 수 있도록

체계적인 관리를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.