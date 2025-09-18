SOOP, 버추얼 스트리머 성장 지원 프로그램 운영

SOOP 제공

데뷔하거나 이적할 예정인 버추얼 스트리머라면 누구나 신청할 수 있다. 자격 요건 검토를 거쳐 최종 선정된 스트리머에게는 플랫폼 노출을 통한 홍보 지원, 방송에 활용할 수 있는 전용 이펙트(API)가 제공된다. 일정 기간 안정적으로 활동하면 심사 절차를 거쳐 제작 지원금 지급과 인기 스트리머와의 합동도 추진한다.