SOOP, 버추얼 스트리머 성장 지원 프로그램 운영
SOOP이 버추얼 스트리머들의 플랫폼 정착과 성장 지원에 나선다.
SOOP은 18일 새롭게 활동을 시작한 버추얼 스트리머들이 플랫폼에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 돕는 버추얼 스트리머 지원 프로그램 ‘웰컴 버추얼’을 이날부터 상시 운영한다고 밝혔다.
이 프로그램은 SOOP에서 데뷔하거나 이적할 예정인 버추얼 스트리머라면 누구나 신청할 수 있다. 자격 요건 검토를 거쳐 최종 선정된 스트리머에게는 플랫폼 노출을 통한 홍보 지원, 방송에 활용할 수 있는 전용 이펙트(API)가 제공된다. 일정 기간 안정적으로 활동하면 심사 절차를 거쳐 제작 지원금 지급과 인기 스트리머와의 합동도 추진한다.
유저 참여형 프로모션도 진행한다. SOOP은 새롭게 방송을 시작한 스트리머의 첫 방송 참여, 응원 댓글 작성, 신규 가입 인증, 버추얼 스트리머 제보 등 다양한 활동에 참여한 팬들에게 상품을 제공해 스트리머와 팬들이 함께 즐기고 참여할 수 있는 환경을 조성할 계획이라고 밝혔다.
