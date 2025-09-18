[속보] 롯데카드 “해킹 사고로 297만명 회원 정보 유출 확인”
28만명 고객정보 부정사용 가능성…전액 보상 방침
정보 유출 고객에 연말까지 무이자 10개월 할부
롯데카드가 18일 해킹 공격 피해 조사 결과 297만명의 회원 정보가 유출된 것으로 확인했다고 밝혔다.
조좌진 롯데카드 대표는 이날 오후 서울 중구 부영태평빌딩에서 기자회견을 열어 이같이 밝히고 “고객 여러분과 유관 기관 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”고 사과했다.
유출이 확인된 회원 정보는 온라인 결제 과정에서 생성·수집된 데이터로 연계 정보(CI), 주민등록번호, 가상 결제코드, 내부 식별번호, 간편결제 서비스 종류 등이다.
조 대표는 “정보 유출은 온라인 결제 서버에 국한해 발생했으며, 오프라인 결제와는 전혀 무관하다”고 설명했다.
조 대표는 “이번 사고로 발생한 피해에 대해선 롯데카드가 책임지고 피해액 전액을 보상할 것”이라며 “2차 피해도 연관성이 확인되면 전액 보상하겠다”고 말했다. 또한 정보 유출 고객에 연말까지 무이자 10개월 할부를 제공하겠다고 밝혔다.
롯데카드는 약 960만명의 회원을 보유한 업계 5위권 카드회사다. 전체의 약 3분의 1에 가까운 회원 정보가 유출된 셈이다.
