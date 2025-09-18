경남도, 한미 원자력산업 협력 실행과제 97조 규모 정부 건의
경남도는 한미 원자력산업 협력과 글로벌 수출 기반 강화를 위해 ‘한-미 원자력산업 협력 실행방안’을 마련해 정부에 건의했다고 18일 밝혔다.
이 실행방안은 한국의 ‘팀코리아’ 협력체계, 표준화된 건설·운영 경쟁력과 미국의 혁신원자로 기술개발 역량, 대규모 내수시장, 연방정부 지원정책이 합쳐진 ‘팀 코러스(KORUS·Korea+US)’ 결성을 통해 양국 원자력산업 경쟁력 확보와 글로벌 시장 공동 진출이 핵심이다.
경남도는 팀 코러스 협력체계를 바탕으로 4대 전략·10대 핵심과제·22개 세부과제에 총 97조 원 투자를 건의했다.
해외 및 미국 내 신규 대형원전 20기 수주, 소형모듈원전(SMR) 50기 수주, 대미 독자 수출 100개 기업 육성, 한·미 공동연구인력 1,000명 육성이 목표다.
특히 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 분야를 동시 겨냥한다. 미래 원자력산업 공동 대응 전략을 마련하고, 핵연료 공급 협력·원전 유지보수·원전 해체 등 전주기 사업까지 협력 범위를 확대할 방침이다.
원전 제조·수출 경쟁력을 높이기 위해 원전 제조 파운드리 조성, 제조 특구 지정, SMR 설계 지원, 혁신제조 기술개발, 핵심 장비 국산화, 부품 시험·검사 등 기업 맞춤형 패키지를 제공한다. 또 원전 데이터의 표준화·활용을 위해 AI 플랫폼, AI 기반 제작지원센터를 구축해 첨단 제조 생태계를 구축하고 해외 수출 기업을 육성한다.
미국은 글로벌 빅테크기업의 데이터센터 운영을 위한 전력수요 증가 등으로 2050년까지 원전 발전 용량을 400GW(현재 기준 300GW 증)로 늘리겠다고 발표했다. 하지만 장기간 원전건설 경험이 부재해 적기 신규원전 건설이 쉽지 않은 상황이다.
반면 한국은 해외 원전 제조·건설 경험을 통해 합리적 비용, 적기 준공, 높은 품질과 안전성을 증명했다.
이에 따라 한국의 원전 제조·건설 역량과 미국의 원전 시장·선진 기술력을 합쳐 미국 정부가 계획하는 신규원전 적기 건설에 협력하고, 제3국 신규원전 건설까지 공동으로 참여한다는 계획이다.
윤인국 경남도 산업국장은 “경남의 제조역량과 한·미 기술협력, 탄탄한 금융·인허가 지원을 결합해 세계 최고 수준의 원전 수출 생태계를 구축하겠다”며 “기업은 수주하고, 연구자는 성장하고, 지역은 함께 번영하는 팀코러스 모델을 완성하겠다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
