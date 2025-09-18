[속보] 손흥민, MLS 첫 해트트릭…리그 3·4·5호골
미국메이저리그사커(MLS) LA FC의 손흥민이 솔트레이크전에서 MLS 입성 후 처음 해트트릭을 기록했다.
손흥민은 18일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025 MLS 원정 경기에서 후반 37분 세 번째 골을 기록, 해트트릭을 달성했다.
손흥민은 전반 3분 만에 골키퍼와의 일대일 찬스에서 선제골을 넣었고, 전반 16분 감아차기 슈팅으로 멀티골까지 기록했다.
손흥민의 상승세는 계속됐다. 2-1로 앞선 후반 37분, 역습 상황에서 데니스 부안가의 패스를 받아 해트트릭을 완성했다.
이로써 손흥민은 MLS 입성 첫 해트트릭, 첫 2경기 연속골 등 6경기서 5골 2도움을 기록했다.
