충북 의료비후불제 성공 안착…서울시도 내년 시행
수혜자 2000명 미상환율 99.2%
서울 조례 개정 등 행정 절차 착수
충북도는 지난해 1월 시행된 의료비후불제에 2000명이 넘는 도민이 혜택을 받고 40억원의 대출이 시행됐다고 18일 밝혔다.
의료비후불제는 지난 17일 기준 2061명이 이용한 것으로 집계됐다. 융자금 상환율은 99.2%로 취약계층의 의료비 부담 해소와 선순환적 의료복지제도가 성공적으로 안착되고 있다는 것이 도의 설명이다.
김영환 충북지사의 대표 공약인 의료비후불제는 목돈 부담으로 제때 치료를 받지 못하는 취약계층에 의료비를 무이자로 빌려주는 사업이다. 신청자에게 최대 300만원을 무이자로 융자 지원하고 36개월 동안 분할 상환하는 방식이다.
다만 금융권 연체 중이거나 신용불량자는 은행(농협) 규정상 이용할 수 없고 연간 이용 횟수는 한 번이다. 대출이자는 도가 부담하고 원금 회수가 안 되면 도가 대신 갚은 뒤 직접 회수하게 된다.
의료비후불제 지원이 이뤄지는 질환은 임플란트, 치아교정, 인공관절, 심혈관, 뇌혈관, 척추 질환, 암, 소화기(담낭·간·위·맹장), 호흡기, 산부인과, 골절, 비뇨기, 안과 등이다.
대상자별 이용인원은 기초수급자 835명으로 가장 많고 65세 이상 756명, 장애인 246명, 다자녀가정 111명, 국가유공자 82명 등이다.
질환별 지원 현황은 임플란트가 1563건으로 대부분을 차지했다. 치아교정 147건, 척추 107건, 슬관절 73건, 골절 50건, 심혈관 24건, 암 13건 등이다.
시행 초기 80곳이던 참여 의료기관은 295곳까지 늘었다.
서울시는 이 사업을 벤치마킹하기로 하고 내년 상반기에 시행하기 위한 조례 개정 등 행정 절차에 착수했다. 충북도와 서울시는 지난해 12월 우수 정책 교류를 위한 업무협약을 체결했다.
도는 이날 청주 오스코에서 의료비 후불제 2000명 돌파 기념행사를 가졌다.
김 지사는 “의료비후불제는 갑작스러운 의료비 부담으로 치료를 포기하는 도민이 없길 바라는 마음으로 시작한 제도”이라며 “2000명 돌파는 제도의 필요성과 효과를 입증하는 중요한 성과이고 충북을 넘어 대한민국이 함께 누리는 제도가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사