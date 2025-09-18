“국내 첫 원화 담보 스테이블코인” 비댁스, KRW1 발행

블록체인–커스터디–은행 인프라 구축이 강점

규제 불확실성 속 PoC 성공… 법적 논란 없어

글로벌·빅테크와 협력으 생태계 확장 모색



디지털 자산 인프라 기업 비댁스(BDACS)는 원화 기반 스테이블코인 ‘KRW1’을 공식 발행하며 기술 검증(Proof of Concept·PoC)에 성공했다고 18일 밝혔다. 원화 증거금 입금부터 발행, 블록체인상의 검증까지 모든 절차를 마치며 안정성을 입증했다는 설명이다.



KRW1은 2023년 12월 상표 등록을 마친 비댁스의 독자 브랜드다. 증거금은 100% 원화 담보율로 우리은행 계좌에 예치되며, API 연동을 통해 실시간으로 상태가 확인·검증된다. 발행 관리 시스템과 사용자 간 이체·검증이 가능한 애플리케이션도 함께 구현돼 실제 유통 환경까지 점검됐다.



이번 발행은 본격 유통이 아닌 기술 실증 단계라 법적 문제는 없다고 회사 측은 밝혔다. 경영진이 법조인 출신으로 사전에 규제 검토를 마쳤으며, 회사 관계자는 “기술적 난제보다 규제의 불확실성이 더 큰 고민이었다”며 조속한 제도 정비의 필요성을 강조했다.



기술적 기반도 주목된다. KRW1은 글로벌 블록체인 인프라인 아발란체(Avalanche) 네트워크에서 최초 발행됐으며, 향후 다른 네트워크로 확장도 추진한다. 아바랩스 아시아 저스틴 킴 대표는 “규제 친화적 스테이블코인에는 고성능·안정적 블록체인이 필수임을 보여준 사례”라고 평가했다.



비댁스는 경쟁력으로 블록체인–커스터디–은행 인프라를 일관되게 갖춘 유일한 원화 기반 스테이블코인임을 내세운다. 단순히 결제 기술만을 홍보한 일부 기업과 달리, 인프라 전반을 아우르는 구조라는 점에서 차별화된다는 주장이다.



향후 활용 범위는 넓다. 송금·결제·투자·예치 등 금융 전반에서 쓰일 수 있도록 준비 중이며, 서클·테더 등 달러 기반 스테이블코인과의 연계도 모색한다. 네이버·카카오 등 빅테크 진입에 대해서는 “경쟁자가 아니라 생태계 확장 파트너”라며 협력 가능성을 열어뒀다.



류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 단순한 커스터디 기업이 아니라 디지털 자산 시장의 인프라 제공자”라며, “KRW1은 법인·기관투자자·공공기관까지 고객 가치를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 847 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 디지털 자산 인프라 기업 비댁스(BDACS)는 원화 기반 스테이블코인 ‘KRW1’을 공식 발행하며 기술 검증(Proof of Concept·PoC)에 성공했다고 18일 밝혔다. 원화 증거금 입금부터 발행, 블록체인상의 검증까지 모든 절차를 마치며 안정성을 입증했다는 설명이다.KRW1은 2023년 12월 상표 등록을 마친 비댁스의 독자 브랜드다. 증거금은 100% 원화 담보율로 우리은행 계좌에 예치되며, API 연동을 통해 실시간으로 상태가 확인·검증된다. 발행 관리 시스템과 사용자 간 이체·검증이 가능한 애플리케이션도 함께 구현돼 실제 유통 환경까지 점검됐다.이번 발행은 본격 유통이 아닌 기술 실증 단계라 법적 문제는 없다고 회사 측은 밝혔다. 경영진이 법조인 출신으로 사전에 규제 검토를 마쳤으며, 회사 관계자는 “기술적 난제보다 규제의 불확실성이 더 큰 고민이었다”며 조속한 제도 정비의 필요성을 강조했다.기술적 기반도 주목된다. KRW1은 글로벌 블록체인 인프라인 아발란체(Avalanche) 네트워크에서 최초 발행됐으며, 향후 다른 네트워크로 확장도 추진한다. 아바랩스 아시아 저스틴 킴 대표는 “규제 친화적 스테이블코인에는 고성능·안정적 블록체인이 필수임을 보여준 사례”라고 평가했다.비댁스는 경쟁력으로 블록체인–커스터디–은행 인프라를 일관되게 갖춘 유일한 원화 기반 스테이블코인임을 내세운다. 단순히 결제 기술만을 홍보한 일부 기업과 달리, 인프라 전반을 아우르는 구조라는 점에서 차별화된다는 주장이다.향후 활용 범위는 넓다. 송금·결제·투자·예치 등 금융 전반에서 쓰일 수 있도록 준비 중이며, 서클·테더 등 달러 기반 스테이블코인과의 연계도 모색한다. 네이버·카카오 등 빅테크 진입에 대해서는 “경쟁자가 아니라 생태계 확장 파트너”라며 협력 가능성을 열어뒀다.류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 단순한 커스터디 기업이 아니라 디지털 자산 시장의 인프라 제공자”라며, “KRW1은 법인·기관투자자·공공기관까지 고객 가치를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지