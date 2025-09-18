인천시, 글로벌 스타트업 허브도시 도약 가속화

인천시청 인천애뜰. 인천시 제공

시는 글로벌 대기업과의 협력 강화, 청년 창업 지원 확대, 실증 자유구역 전면 확대 등을 통해 스타트업이 곧바로 세계 무대로 연결되는 도시를 만드는 데 주력한다.

우선 AWS코리아, 한국IBM, 지멘스 인더스트리 소프트웨어 코리아, 앤시스코리아, 마이크로소프트코리아 등 글로벌 테크기업 및 독일 에보닉 등 해외 파트너와의 협력망을 강화해 유망 스타트업의 해외 진출을 체계적으로 지원한다. 이를 토대로 한 대기업과의 파트너십을 기반 삼아 글로벌 시장 진출을 위한 ‘유니콘 패스트 트랙’을 구축할 계획이다.

이와 함께 송도를 중심으로 인천 전역을 실증 자유구역화해 스타트업 기술이 대기업, 중견기업, 공공기관과 연계된 실증을 거쳐 신속하게 상용화될 수 있도록 지원할 방침이다. 이를 통해 창업 아이디어가 사업화로 이어질 수 있도록 한다.

시는 이번 전략을 통해 4년 내 2개 이상의 유니콘 기업을 탄생시키고 1000명 이상의 신규 일자리 창출, 연매출 5000억원 규모의 경제 효과까지 기대하고 있다.