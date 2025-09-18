임기 9개월 남았는데...경남 기초·광역의회 줄줄이 국외연수 ‘눈총’

경남 고성군 시민단체인 고성희망연대가 17일 고성군의회 국외연수 취소를 요구하며 삭발식을 하고 있다. 연합뉴스

경남 지역 기초·광역의회가 임기말에 줄줄이 ‘국외연수’를 추진하면서 세금낭비라는 ‘눈총’을 받고 있다.