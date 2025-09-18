시사 전체기사

[속보] 내란특검, 정진석 전 대통령실 비서실장 소환

입력:2025-09-18 10:07
수정:2025-09-18 10:34
12·3 비상계엄과 관련해 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀(내란특검)이 정진석 전 대통령실 비서실장을 소환했다.

18일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전 정 전 실장을 불러 조사하고 있다. 정 전 실장이 내란 특검팀에 출석한 것은 이번이 처음이다.

윤석열 전 대통령의 ‘최측근’으로 꼽히는 정 전 실장은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직전 용산 대통령실에 소집됐다. 당시 그는 국무위원이 아닌데도 신원식 당시 국가안보실장과 함께 ‘계엄 국무회의’에 참석했다. 이튿날엔 계엄 해제 국무회의가 열리기 전 합동참모본부 전투통제실에 머물던 윤 전 대통령을 찾아가 만난 사실도 확인됐다.

정 전 실장은 계엄 이후 관련 증거를 없애고자 대통령실 공용 PC에 저장된 기록 및 공용 서류를 일괄 폐기 또는 파쇄하도록 지시했다는 의혹도 받는다. 이와 관련해 시민단체로부터 고발도 당한 상태다.

특검팀은 정 전 실장을 상대로 비상계엄 선포에 동조했는지, 이후 관련 증거 폐기를 지시한 사실이 있는지 등을 조사할 방침이다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

