국내 최대 웹툰 전시회 ‘2025 경기국제웹툰페어’ 킨텍스서 개막

102개 국내 웹툰 기업·11개국 해외 바이어 참가

산업 상담부터 작가 사인회·체험형 전시 등 진행

비즈니스 상담회는 18일부터 19일까지 양일간 진행되며, 국내 102개 웹툰 기업과 한국을 포함해 아시아·미주·유럽 등지에서 온 97개 바이어가 참가한다.

특히 일본에서만 26개 기업이 참여하며, 인도네시아·싱가포르·중국·미국 등 11개국에서 총 48개 해외 기업이 참석해 명실상부한 웹툰 산업 국제 교류의 장으로 자리매김했다.

카카오엔터테인먼트, 다온크리에이티브, RS미디어 등 국내 주요 기업뿐만 아니라 네이버웹툰과 일본 ‘크런치롤’, 중국 ‘빌리빌리 코믹스’ 등 해외 주요 플랫폼도 비즈니스 상담에 나선다.